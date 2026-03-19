Aprehenden a exdirector del IFARHU de Panamá Este por irregularidades en la beca PASE-U

El exdirector regional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) en Panamá Este y un comerciante fueron aprehendidos mediante la "Operación Lumiere", tras ser vinculados a un presunto delito de peculado que asciende a una lesión económica de 145 mil dólares.

Las diligencias de allanamiento, lideradas por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, se desarrollaron en los sectores de Nuevo Tocumen y Brisas del Norte. Durante los operativos, las autoridades lograron recuperar documentos clave y equipos tecnológicos que servirán como evidencia en el proceso.

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La investigación se originó en junio de 2022 tras una denuncia interpuesta por el propio IFARHU. Posteriormente, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, entregado en diciembre de 2025, confirmó la malversación de fondos.

Según las investigaciones, la red se habría apoderado de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social pertenecientes a los programas de becas y PASE-U, los cuales eran endosados a comercios locales para ser canjeados por efectivo.