IFARHU realiza cierre temporal en Veraguas y Chiriquí

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que este jueves 19 de marzo de 2026 sus oficinas en Soná y David permanecerán cerradas debido a celebraciones patronales.
Regional de Soná
La institución detalló que la oficina regional de Soná no brindará atención al público por la conmemoración de las fiestas de San José de la Montaña.
Oficinas en David
Asimismo, el IFARHU indicó que en el distrito de David se ha decretado día libre por las fiestas patronales de San José, por lo que sus instalaciones también estarán cerradas.
La entidad informó que el servicio al público se retomará el viernes 20 de marzo en horario regular.
Reanudación de atención en sede del IFARHU
El IFARHU recomienda a los usuarios tomar previsiones y planificar sus trámites con antelación para evitar inconvenientes.