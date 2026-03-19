IFARHU realiza cierre temporal en Veraguas y Chiriquí

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que este jueves 19 de marzo de 2026 sus oficinas en Soná y David permanecerán cerradas debido a celebraciones patronales.

Regional de Soná

La institución detalló que la oficina regional de Soná no brindará atención al público por la conmemoración de las fiestas de San José de la Montaña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/2034365126451589341?s=20&partner=&hide_thread=false COMUNICADO IMPORTANTE

Informamos a la ciudadanía que la Regional de Soná permanecerá cerrada este jueves 19 de marzo de 2026.



Retomaremos la atención el viernes 20 de marzo en horario regular.

Esta medida responde a la conmemoración de las fiestas de San José de la Montaña. pic.twitter.com/r2snxBHjRs — IFARHU (@IFARHU) March 18, 2026

Oficinas en David

Asimismo, el IFARHU indicó que en el distrito de David se ha decretado día libre por las fiestas patronales de San José, por lo que sus instalaciones también estarán cerradas.

La entidad informó que el servicio al público se retomará el viernes 20 de marzo en horario regular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/2034134720028508583?s=20&partner=&hide_thread=false COMUNICADO



Informamos a nuestros usuarios que este jueves 19 de marzo de 2026 será día libre en el distrito de David, por la celebración de las fiestas patronales de San José.



Por este motivo, nuestras oficinas en David permanecerán cerradas.



Agradecemos su comprensión. pic.twitter.com/JLLwO1FnjQ — IFARHU (@IFARHU) March 18, 2026

Reanudación de atención en sede del IFARHU

El IFARHU recomienda a los usuarios tomar previsiones y planificar sus trámites con antelación para evitar inconvenientes.