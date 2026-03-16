Concurso General de Becas 2026: IFARHU anunciará entrega de documentos después de Semana Santa

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) informará en el mes de abril el cronograma para la entrega de documentos del Concurso General de Becas 2026, proceso que se realizará después de la Semana Santa.

El director general de la entidad, Carlos Godoy, explicó en entrevista a un medio local que la institución trabaja para ponerse al día con pagos pendientes, mientras adelanta auditorías, verificaciones y procesos administrativos.

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Más de 160 mil estudiantes participaron en el concurso

De acuerdo con el director del IFARHU, alrededor de 160 mil estudiantes participaron en el proceso y 131 mil fueron seleccionados, por lo que actualmente se encuentran en la fase de verificación de documentos.

IFARHU - Recepción de documentos - Pago de becas IFARHU

La institución adelantó que pronto anunciará el cronograma y los días en que estarán atendiendo en cada región del país para completar el proceso.

Inversión supera los 73 millones de dólares

El Concurso General de Becas y el programa de becas para estudiantes con discapacidad representan una inversión aproximada de 73 millones de dólares, destinados a apoyar la formación académica de jóvenes a nivel nacional.

Según el IFARHU, las provincias donde se registra mayor inversión en becas son:

Panamá

Veraguas

Chiriquí

Esto se debe a que concentran una mayor población estudiantil.

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Además, la entidad realizará estudios sobre carreras prioritarias para orientar las becas hacia áreas que respondan a las demandas del mercado laboral.

Estudiantes ya pueden verificar si fueron seleccionados

Los estudiantes y acudientes ya pueden verificar si fueron seleccionados a través del sitio web oficial del IFARHU.

La entidad informará próximamente cuándo iniciará el proceso de entrega de documentos y recolección de información, el cual se realizará después de la Semana Santa, con el objetivo de agilizar los trámites y permitir que los pagos se efectúen en el menor tiempo posible.