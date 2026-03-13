PASE-U 2026: este es el requisito principal para recibir el primer pago

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) mantiene activo el programa PASE-U , cuyo objetivo es prevenir la deserción escolar, mientras que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) es el encargado de realizar los tres pagos anuales del beneficio.

Para recibir el primer pago del PASE-U correspondiente al año 2026, los acudientes deberán presentar como requisito principal el recibo de matrícula del estudiante correspondiente al primer trimestre del año lectivo 2026.

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Además, se deben presentar los siguientes documentos:

Cédula del estudiante

Cédula del acudiente o representante legal

Atención a estudiantes que cambiaron de escuela

El IFARHU recordó que los acudientes que hayan realizado cambios de plantel educativo en 2026 deben verificar que el proceso esté correctamente registrado en el sistema del MEDUCA.

ifarhu - pase-u

Para que el estudiante aparezca en la base de datos y pueda emitirse el cheque del programa, es necesario que:

El plantel educativo anterior registre la transferencia del estudiante.

El nuevo centro educativo valide el ingreso del alumno.

Si estas dos verificaciones no se completan, el sistema no reflejará el nombre del estudiante y no se podrá emitir el pago.

Causas por las que se puede suspender el PASE-U

El beneficio del PASE-U puede ser suspendido en ciertos casos establecidos por las autoridades educativas, entre ellos:

Incumplimiento de la asistencia escolar requerida en primaria, premedia o media.

Expulsión del estudiante del plantel.

Uso indebido del dinero otorgado por el programa.

Presentar o utilizar documentos falsificados para recibir el beneficio.

Inasistencia del acudiente a reuniones de seguimiento académico y conductual con docentes o tutores.

Infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.

Traslado a un centro educativo particular que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley.

Renuncia expresa del acudiente o tutor legal al beneficio.

El programa busca garantizar que los estudiantes permanezcan dentro del sistema educativo en Panamá, apoyando a las familias con un incentivo económico para cubrir gastos escolares.