Panamá Nacionales -  13 de marzo de 2026 - 07:40

Vacantes en el Canal de Panamá: lista de empleos disponibles

El Canal de Panamá mantiene abiertas 21 vacantes en áreas administrativas, técnicas e ingeniería. Conozca los puestos disponibles y cómo postularse.

Vacantes en el Canal de Panamá

Vacantes en el Canal de Panamá

ACP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) mantiene abiertas varias oportunidades laborales para profesionales y estudiantes interesados en formar parte de una de las instituciones más importantes del país.

Actualmente se encuentran disponibles 21 vacantes en diferentes áreas, que incluyen ingeniería, administración, contabilidad y operaciones marítimas. Los interesados pueden revisar los detalles de cada puesto y aplicar directamente a través del portal oficial de empleos del Canal.

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Puestos disponibles en el Canal de Panamá

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Portada principal del portal web de empleos de la Autoridad del Canal de Panam&aacute;

Portada principal del portal web de empleos de la Autoridad del Canal de Panamá

Entre las posiciones abiertas se encuentran:

  • Ingeniero interdisciplinario (Eléctrico/Electrónico)
  • Coordinador de procesos
  • Asistente de gestión administrativa
  • Técnico en planillas
  • Ingeniero interdisciplinario
  • Técnico en contabilidad (cuentas por cobrar)
  • Administrador de proyectos
  • Ingeniero civil (especialidad en geotecnia)
  • Asistente de gestión administrativo en adiestramiento
  • PEXP – Asistente de operaciones marítimas
  • PEXP – Analista administrativo
  • Ingeniero interdisciplinario (diseño de máquina)
  • Psicólogo comunitario
  • Ingeniero civil (hidráulico y sanitario)
  • Ingeniero estructural

También se ofrecen oportunidades para estudiantes:

  • Ayudante estudiantil administrativo (sector Atlántico)
  • Ayudante estudiantil administrativo (sector Pacífico)
  • Ayudante estudiantil artesanal (sector Pacífico)
  • Ayudante estudiantil artesanal (sector Atlántico)

Además, se encuentra disponible la vacante de ingeniero interdisciplinario (sistema mecánico).

Cómo postularse

Las personas interesadas en aplicar a estas oportunidades deben ingresar al portal oficial de empleos del Canal de Panamá, donde podrán revisar los requisitos, funciones y fechas de cierre de cada convocatoria.

Para conocer la lista completa de vacantes y enviar su solicitud, pueden acceder al siguiente enlace oficial: https://empleos.pancanal.com/

Oportunidades en una de las instituciones más importantes del país

Trabajar en el Canal de Panamá representa una oportunidad para desarrollarse profesionalmente en una organización reconocida a nivel mundial por su impacto en el comercio marítimo y la economía del país.

Las convocatorias están dirigidas tanto a profesionales con experiencia como a estudiantes que buscan iniciar su carrera laboral.

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