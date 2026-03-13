Vacantes en el Canal de Panamá: lista de empleos disponibles

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) mantiene abiertas varias oportunidades laborales para profesionales y estudiantes interesados en formar parte de una de las instituciones más importantes del país.
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Puestos disponibles en el Canal de Panamá
Entre las posiciones abiertas se encuentran:
- Ingeniero interdisciplinario (Eléctrico/Electrónico)
- Coordinador de procesos
- Asistente de gestión administrativa
- Técnico en planillas
- Ingeniero interdisciplinario
- Técnico en contabilidad (cuentas por cobrar)
- Administrador de proyectos
- Ingeniero civil (especialidad en geotecnia)
- Asistente de gestión administrativo en adiestramiento
- PEXP – Asistente de operaciones marítimas
- PEXP – Analista administrativo
- Ingeniero interdisciplinario (diseño de máquina)
- Psicólogo comunitario
- Ingeniero civil (hidráulico y sanitario)
- Ingeniero estructural
También se ofrecen oportunidades para estudiantes:
- Ayudante estudiantil administrativo (sector Atlántico)
- Ayudante estudiantil administrativo (sector Pacífico)
- Ayudante estudiantil artesanal (sector Pacífico)
- Ayudante estudiantil artesanal (sector Atlántico)
Además, se encuentra disponible la vacante de ingeniero interdisciplinario (sistema mecánico).
Cómo postularse
Las personas interesadas en aplicar a estas oportunidades deben ingresar al portal oficial de empleos del Canal de Panamá, donde podrán revisar los requisitos, funciones y fechas de cierre de cada convocatoria.
Para conocer la lista completa de vacantes y enviar su solicitud, pueden acceder al siguiente enlace oficial: https://empleos.pancanal.com/
Oportunidades en una de las instituciones más importantes del país
Trabajar en el Canal de Panamá representa una oportunidad para desarrollarse profesionalmente en una organización reconocida a nivel mundial por su impacto en el comercio marítimo y la economía del país.
Las convocatorias están dirigidas tanto a profesionales con experiencia como a estudiantes que buscan iniciar su carrera laboral.