Vacantes en el Canal de Panamá: lista de empleos disponibles

Vacantes en el Canal de Panamá

La Autoridad del Canal de Panamá ( ACP ) mantiene abiertas varias oportunidades laborales para profesionales y estudiantes interesados en formar parte de una de las instituciones más importantes del país.

Actualmente se encuentran disponibles 21 vacantes en diferentes áreas, que incluyen ingeniería, administración, contabilidad y operaciones marítimas. Los interesados pueden revisar los detalles de cada puesto y aplicar directamente a través del portal oficial de empleos del Canal.

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Puestos disponibles en el Canal de Panamá

image Portada principal del portal web de empleos de la Autoridad del Canal de Panamá ACP

Entre las posiciones abiertas se encuentran:

Ingeniero interdisciplinario (Eléctrico/Electrónico)

Coordinador de procesos

Asistente de gestión administrativa

Técnico en planillas

Ingeniero interdisciplinario

Técnico en contabilidad (cuentas por cobrar)

Administrador de proyectos

Ingeniero civil (especialidad en geotecnia)

Asistente de gestión administrativo en adiestramiento

PEXP – Asistente de operaciones marítimas

PEXP – Analista administrativo

Ingeniero interdisciplinario (diseño de máquina)

Psicólogo comunitario

Ingeniero civil (hidráulico y sanitario)

Ingeniero estructural

También se ofrecen oportunidades para estudiantes:

Ayudante estudiantil administrativo (sector Atlántico)

Ayudante estudiantil administrativo (sector Pacífico)

Ayudante estudiantil artesanal (sector Pacífico)

Ayudante estudiantil artesanal (sector Atlántico)

Además, se encuentra disponible la vacante de ingeniero interdisciplinario (sistema mecánico).

Cómo postularse

Las personas interesadas en aplicar a estas oportunidades deben ingresar al portal oficial de empleos del Canal de Panamá, donde podrán revisar los requisitos, funciones y fechas de cierre de cada convocatoria.

Para conocer la lista completa de vacantes y enviar su solicitud, pueden acceder al siguiente enlace oficial: https://empleos.pancanal.com/

Oportunidades en una de las instituciones más importantes del país

Trabajar en el Canal de Panamá representa una oportunidad para desarrollarse profesionalmente en una organización reconocida a nivel mundial por su impacto en el comercio marítimo y la economía del país.

Las convocatorias están dirigidas tanto a profesionales con experiencia como a estudiantes que buscan iniciar su carrera laboral.