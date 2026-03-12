Embajada de Estados Unidos anuncia vacantes con salarios de hasta $44,800 anuales

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció la disponibilidad de nuevas plazas laborales a través de su portal oficial. Conozca en esta nota la lista de empleos, las remuneraciones ofrecidas y las fechas de cierre para aplicar a estas oportunidades.
Vacantes en la Embajada de Estados Unidos en Panamá
Asistente de protocolo
- Salario: $20,958/por año
- Fecha de cierre: 22 - 3 - 2026
Analista de investigación / asistente administrativo
- Salario: $26,795
- Fecha de cierre: 24 - 3 - 2026
Coordinador de seguridad interna
- Salario: $44,840
- Fecha de cierre: 26 - 3 - 2026
¿Cómo aplicar a las vacantes en la Embajada de Estados Unidos?
Para participar en el proceso de selección, los interesados deben seguir estos pasos dentro del portal ERA (Electronic Recruitment Application):
- Ingrese al sitio web oficial: https://erajobs.state.gov/dos-era/vacancysearch/
- Seleccione la vacante de su interés para ver los requisitos detallados.
- Haga clic en el botón Aplicar a esta vacante.
- Cree una cuenta o inicie sesión, complete los datos solicitados y adjunte la documentación requerida por el portal.
