Embajada de Estados Unidos anuncia vacantes con salarios de hasta $44,800 anuales

La Embajada de Estados Unidos describió as remuneraciones ofrecidas y las fechas de cierre para aplicar a estas vacantes.

Embajada de Estados Unidos en Panamá anuncia vacantes.

Por Ana Canto

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció la disponibilidad de nuevas plazas laborales a través de su portal oficial. Conozca en esta nota la lista de empleos, las remuneraciones ofrecidas y las fechas de cierre para aplicar a estas oportunidades.

Vacantes en la Embajada de Estados Unidos en Panamá

Asistente de protocolo

  • Salario: $20,958/por año
  • Fecha de cierre: 22 - 3 - 2026

Analista de investigación / asistente administrativo

  • Salario: $26,795
  • Fecha de cierre: 24 - 3 - 2026

Coordinador de seguridad interna

  • Salario: $44,840
  • Fecha de cierre: 26 - 3 - 2026

¿Cómo aplicar a las vacantes en la Embajada de Estados Unidos?

Para participar en el proceso de selección, los interesados deben seguir estos pasos dentro del portal ERA (Electronic Recruitment Application):

  1. Ingrese al sitio web oficial: https://erajobs.state.gov/dos-era/vacancysearch/
  2. Seleccione la vacante de su interés para ver los requisitos detallados.
  3. Haga clic en el botón Aplicar a esta vacante.
  4. Cree una cuenta o inicie sesión, complete los datos solicitados y adjunte la documentación requerida por el portal.
