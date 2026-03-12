Feria Internacional de David 2026: asistir podría hacerte ganar un terreno en Boquete

A partir de este 12 de marzo, los asistentes a la Feria Internacional de David podrán participar por un premio excepcional: un terreno valorado en más de 115 mil balboas ubicado en Boquete, provincia de Chiriquí.
Para participar en la tómbola, se utilizarán los boletos de ingreso adquiridos a través del sitio web oficial: https://www.feriapase.com/. La propiedad cuenta con una extensión de 3 mil metros cuadrados y se localiza en la región de Boquete, uno de los destinos turísticos más importantes de Panamá, reconocido por sus bosques exuberantes, clima templado y variada oferta de atracciones.
Feria Internacional de David 2026: calendario y costo de las entradas
La feria se celebrará del 12 al 22 de marzo, ofreciendo presentaciones artísticas y folclóricas, gastronomía local, venta de artesanías y juegos mecánicos. Los costos de entrada son los siguientes:
- Adultos: B/. 3.00
- Jubilados: B/. 1.50
- VIP (Acceso para todos los días): B/. 60.00
- Niños menores de 8 años y discapacitados con carnet: gratis
