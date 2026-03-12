Panamá Nacionales -  12 de marzo de 2026 - 12:19

Violencia en Panamá Este: asesinan a un hombre en el sector de Brisas 3

A inicios de esta semana, otro hecho de violencia se registró en el sector de Tocumen, también en Panamá Este, donde un sujeto fue asesinado.

Un nuevo hecho de violencia sacude a Panamá Este.

Por Ana Canto

El sector de Panamá Este registra un nuevo hecho de violencia. Durante la mañana de este jueves, un hombre fue asesinado en el sector de Brisas 3, en Santa Isabel, tras recibir un impacto de bala.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la víctima residía en el lugar y fue sorprendida por sus atacantes. El hombre intentó escapar hacia la parte trasera de la vivienda, donde fue alcanzado por los disparos.

Al llegar al sitio, las unidades de la Policía Nacional ubicaron el cuerpo del sujeto, quien empuñaba un arma de fuego en sus manos. Según fuentes policiales, el occiso había recibido amenazas de muerte con anterioridad.

El personal de Ministerio Público se encuentra en el lugar para el inicio de las investigaciones.

