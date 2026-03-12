MIDES presenta nuevos programas sociales y avances ante la Asamblea Nacional

La ministra del Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ), Beatriz Carles de Arango, presentó ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional de Panamá la memoria institucional de la entidad, destacando avances en programas sociales, atención a la niñez, juventud y adultos mayores durante el período fiscal 2025.

Durante su intervención, la ministra explicó que la gestión del MIDES se ha basado en cuatro pilares estratégicos alineados con el plan de gobierno: bienestar y dignidad de la población, inclusión social, protección de la niñez y fortalecimiento institucional.

“Creemos firmemente que la inversión social no solo responde a una necesidad inmediata, sino que es fundamental para el desarrollo sostenible del país”, afirmó.

Avances en política social y sistema de cuidados

image

Entre los principales logros, la titular del MIDES destacó la elaboración de la primera Política Pública de Desarrollo Social del país, construida mediante consultas territoriales y participación de especialistas.

También resaltó los avances para la implementación del Sistema Nacional de Cuidados, orientado a brindar atención a personas en situación de dependencia, especialmente adultos mayores.

Como parte de este proceso, más de 60 técnicos han sido capacitados y se establecieron alianzas con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano para formar cuidadores especializados.

Programas dirigidos a la niñez

En materia de protección infantil, el MIDES puso en marcha el programa Contigo Creciendo, con un plan piloto en comunidades de:

La Chorrera

Comarca Emberá-Wounaan

Durante esta fase se atendieron 61 casos de niños y adolescentes y se formaron 40 promotores comunitarios.

Asimismo, se impulsa el programa Crianza Responsable y Amorosa, que utiliza herramientas digitales y contenidos basados en evidencia científica para orientar a padres y cuidadores.

Atención a la primera infancia

El informe también destacó el trabajo en 95 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), que benefician a 2,456 niños entre 0 y 4 años. Durante el período se realizaron capacitaciones a docentes, agentes educativos y padres de familia, además de supervisiones a centros públicos y privados para fortalecer los estándares de calidad y nutrición.

En materia de infraestructura, se reabrió el CAIPI Rayito de Luz en la Comarca Ngäbe-Buglé, con capacidad para 45 niños.

Nuevos programas comunitarios

image

La ministra anunció nuevos programas sociales que comenzarán a implementarse a partir de 2026, entre ellos:

Cuidarte, dirigido a niños y adolescentes de áreas rurales y comarcas

Mochila Juego y Aprendo

Juego y Aprendo Comunitario

Fortalecimiento de ludotecas comunitarias

El programa Cuidarte beneficiará a 2,100 niños y adolescentes con una inversión estimada de B/.3,191,664.00. Actualmente, las ludotecas comunitarias atienden a más de 7,500 niños en diferentes regiones del país.

Programas para jóvenes y adultos mayores

En materia de juventud, el Centro de Formación de Adolescentes (Cefodea) atendió a 44 jóvenes en situación de vulnerabilidad, de los cuales 21 se graduaron, mientras que otros continúan estudios de educación media.

Para los adultos mayores, el MIDES informó que actualmente 89 personas reciben atención en hogares de cuidado ubicados en:

Bocas del Toro

Ciudad de Panamá

Además, se desarrollan proyectos de remodelación y ampliación de instalaciones para aumentar la cobertura de estos servicios.

Programas de transferencias monetarias

A través de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), el MIDES realizó pagos por B/.274,206,630, beneficiando a 186,812 personas en situación de pobreza y pobreza extrema.

image.png Adulto mayor firmando para recibir el pago del programa 120 a los 65 Archivo

Como parte de la modernización del sistema, se implementó la Tarjeta Clave Social para 7,736 beneficiarios en 23 corregimientos de la Comarca Ngäbe-Buglé y la provincia de Veraguas. Además, se renovaron 15,279 tarjetas a nivel nacional, lo que permitió agilizar los procesos de pago y reducir costos operativos.

Inclusiones en programas sociales

Durante el período se registraron 6,142 nuevas inclusiones en programas como:

Ángel Guardián

120 a los 65

Red de Oportunidades

Bono Alimenticio del SENAPAN

Estas incorporaciones representaron una inversión de B/.1,862,070.

Línea de apoyo emocional y programas comunitarios

La ministra también resaltó el fortalecimiento de la Línea 147 de apoyo emocional, servicio gratuito disponible las 24 horas, que ha recibido más de 19,000 llamadas desde su relanzamiento en septiembre de 2024.

A través de la Oficina Nacional de Administración de Subsidios Sociales, el MIDES financia 86 proyectos ejecutados por organizaciones sociales, que benefician a aproximadamente 25,000 personas.

Presupuesto y ejecución

El presupuesto del MIDES aumentó de 266.9 millones a 294.9 millones de dólares tras modificaciones durante el período fiscal, con una ejecución final de 281.7 millones de dólares. Por su parte, el Centro de Orientación y Atención Integral (COAI) brindó asistencia a más de 23,000 personas en todo el país.

Al concluir su presentación, la ministra subrayó que los resultados reflejan el trabajo conjunto entre el Estado, organizaciones sociales, sector privado y comunidades. “Más que cifras, este informe representa historias de superación, oportunidades generadas y esfuerzos compartidos para mejorar la calidad de vida de nuestra población”, afirmó.