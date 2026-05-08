Ministerio Público reporta la desaparición del joven Tyler Haase González en Arraiján

El Ministerio Público, a través de la Primera Subregional de Arraiján, ha iniciado una investigación por la presunta comisión del delito contra la vida e integridad personal, tras la desaparición de Tyler Ray Haase González, de 31 años.
Descripción física y vestimenta:
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Estatura y contextura: 1.67 metros de altura, contextura delgada.
Rasgos faciales: Tez blanca, ojos chicos color chocolate claro, nariz perfilada, orejas pequeñas y barba en forma de candado.
Cabello: Lacio, color negro.
Señas particulares: Mantiene una pequeña cicatriz (cortada) en la frente. No posee tatuajes ni piercings.
Vestimenta: Pantalón jeans largo color beige, camisa blanca, zapatos crema y portaba una bolsa pequeña de color negro.
Canales de comunicación:
Las autoridades exhortan a la ciudadanía a brindar cualquier información que ayude a dar con su paradero, bajo estricta confidencialidad, a los siguientes números:
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Primera Subregional de Arraiján: 346-1790 / 346-1791.
DIJ de Cerro Silvestre: 346-2060.