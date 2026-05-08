Panamá Nacionales -  8 de mayo de 2026 - 17:59

Ministerio Público reporta la desaparición del joven Tyler Haase González en Arraiján

De acuerdo con el Ministerio Público, el ciudadano fue visto por última vez el pasado 2 de mayo de 2026, aproximadamente a las 9:00 p. m.

Ministerio Público reporta la desaparición del joven Tyler Haase.

Ministerio Público reporta la desaparición del joven Tyler Haase.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público, a través de la Primera Subregional de Arraiján, ha iniciado una investigación por la presunta comisión del delito contra la vida e integridad personal, tras la desaparición de Tyler Ray Haase González, de 31 años.

El ciudadano fue visto por última vez el pasado 2 de mayo de 2026, aproximadamente a las 9:00 p. m., al salir de su residencia en el corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján.

Descripción física y vestimenta:

  • Estatura y contextura: 1.67 metros de altura, contextura delgada.

  • Rasgos faciales: Tez blanca, ojos chicos color chocolate claro, nariz perfilada, orejas pequeñas y barba en forma de candado.

  • Cabello: Lacio, color negro.

  • Señas particulares: Mantiene una pequeña cicatriz (cortada) en la frente. No posee tatuajes ni piercings.

  • Vestimenta: Pantalón jeans largo color beige, camisa blanca, zapatos crema y portaba una bolsa pequeña de color negro.

Canales de comunicación:

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a brindar cualquier información que ayude a dar con su paradero, bajo estricta confidencialidad, a los siguientes números:

  • Primera Subregional de Arraiján: 346-1790 / 346-1791.

  • DIJ de Cerro Silvestre: 346-2060.

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