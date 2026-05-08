Ministerio Público reporta la desaparición del joven Tyler Haase González en Arraiján

Ministerio Público reporta la desaparición del joven Tyler Haase.

Por Ana Canto El Ministerio Público, a través de la Primera Subregional de Arraiján, ha iniciado una investigación por la presunta comisión del delito contra la vida e integridad personal, tras la desaparición de Tyler Ray Haase González, de 31 años.

El ciudadano fue visto por última vez el pasado 2 de mayo de 2026, aproximadamente a las 9:00 p. m., al salir de su residencia en el corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján.

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