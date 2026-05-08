Panamá Entrevistas -

Danilo Toro sugiere al MP aclarar si sólo se ha investigado a miembros del PRD

El sociólogo Danilo Toro analizó las denuncias del presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, por las investigaciones contra miembros del partido, y señaló que pese a las pruebas aportadas por la Contraloría en el pasado, no hay nada concluyente, y no solo basta la buena voluntad, sino también elementos que lleven constituir políticas públicas seguras.