MIDES inicia pagos de programas sociales y explica la ficha única

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) anunció el inicio del primer pago de los programas de transferencias monetarias correspondientes al 2026, que beneficiará a miles de panameños en situación de vulnerabilidad.

El desembolso se realizará en dos modalidades y representará una inversión de 54 millones de balboas, según informó la directora de Inclusión y Desarrollo Social del MIDES, Magalis Araúz.

Contenido relacionado: Pagos IFARHU por ACH: calendario y fechas de cobro

Pago con tarjeta Clave Social inicia el 9 de marzo

De acuerdo con la funcionaria, el pago para los beneficiarios que reciben su apoyo mediante tarjeta Clave Social se efectuará del 9 al 20 de marzo. “Para decirle a nuestros beneficiarios que iniciamos el primer pago del 2026 con ese compromiso de la protección social, desde el día 9 hasta el 20 de marzo el pago de tarjetas por Clave Social”, señaló Araúz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2031701623177682971?s=20&partner=&hide_thread=false "Para decirle a nuestros beneficiarios que iniciamos el primer pago del 2026 con ese compromiso de la protección social, desde el día 9 hasta el 20 de marzo el pago de tarjetas por clave social, y transferencia monetaria condicionada desde el 23 hasta el 27 de marzo", Magalis… pic.twitter.com/uBoyqVYA9g — Telemetro Reporta (@TReporta) March 11, 2026

Este mecanismo permite a los beneficiarios retirar el dinero en cajeros automáticos o realizar compras en comercios autorizados.

Transferencia Monetaria Condicionada se pagará del 23 al 27 de marzo

Mientras tanto, los beneficiarios de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) recibirán el apoyo económico del 23 al 27 de marzo. “La transferencia monetaria condicionada será desde el 23 hasta el 27 de marzo”, explicó la directora de Inclusión y Desarrollo Social.

MIDES desembolsará B/.54 millones en el primer pago del año

Araúz detalló que el desembolso total de este primer pago asciende a 54 millones de balboas, destinados a fortalecer los programas de asistencia social del Estado. “Estamos desembolsando 54 millones de balboas, enfocados en estas dos modalidades”, indicó.

Más del 90% de beneficiarios ya cuenta con ficha única de protección social

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2031702174867009702?s=20&partner=&hide_thread=false "Estamos desembolsando 54 millones de balboas, enfocados en estas dos modalidades, y hemos iniciado con el 91% de los beneficiarios con su ficha única de protección social, lo que nos permite focalizar de mejor manera", Magalis Araúz, directora de Inclusión y Desarrollo Social… pic.twitter.com/C2x4MXebbp — Telemetro Reporta (@TReporta) March 11, 2026

La funcionaria también destacó que el 91% de los beneficiarios ya cuenta con la ficha única de protección social, una herramienta que permite al gobierno identificar con mayor precisión a las personas que requieren apoyo.

“Hemos iniciado con el 91% de los beneficiarios con su ficha única de protección social, lo que nos permite focalizar de mejor manera”, afirmó.

Este instrumento forma parte de la estrategia del MIDES para mejorar la distribución de los programas sociales y garantizar que lleguen a quienes más lo necesitan.