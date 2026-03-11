MIDES inicia pagos de programas sociales y explica la ficha única

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció el inicio del primer pago de los programas de transferencias monetarias correspondientes al 2026, que beneficiará a miles de panameños en situación de vulnerabilidad.
Pago con tarjeta Clave Social inicia el 9 de marzo
De acuerdo con la funcionaria, el pago para los beneficiarios que reciben su apoyo mediante tarjeta Clave Social se efectuará del 9 al 20 de marzo. “Para decirle a nuestros beneficiarios que iniciamos el primer pago del 2026 con ese compromiso de la protección social, desde el día 9 hasta el 20 de marzo el pago de tarjetas por Clave Social”, señaló Araúz.
Este mecanismo permite a los beneficiarios retirar el dinero en cajeros automáticos o realizar compras en comercios autorizados.
Transferencia Monetaria Condicionada se pagará del 23 al 27 de marzo
Mientras tanto, los beneficiarios de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) recibirán el apoyo económico del 23 al 27 de marzo. “La transferencia monetaria condicionada será desde el 23 hasta el 27 de marzo”, explicó la directora de Inclusión y Desarrollo Social.
MIDES desembolsará B/.54 millones en el primer pago del año
Araúz detalló que el desembolso total de este primer pago asciende a 54 millones de balboas, destinados a fortalecer los programas de asistencia social del Estado. “Estamos desembolsando 54 millones de balboas, enfocados en estas dos modalidades”, indicó.
Más del 90% de beneficiarios ya cuenta con ficha única de protección social
La funcionaria también destacó que el 91% de los beneficiarios ya cuenta con la ficha única de protección social, una herramienta que permite al gobierno identificar con mayor precisión a las personas que requieren apoyo.
“Hemos iniciado con el 91% de los beneficiarios con su ficha única de protección social, lo que nos permite focalizar de mejor manera”, afirmó.
Este instrumento forma parte de la estrategia del MIDES para mejorar la distribución de los programas sociales y garantizar que lleguen a quienes más lo necesitan.