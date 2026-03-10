Primer pago del PASE-U sigue en evaluación y podría hacerse por acreditación bancaria

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el primer pago del programa PASE-U, correspondiente a la asignación de matrícula, se encuentra en etapa de evaluación. Esto se debe a que la institución aún aguarda el listado oficial del Ministerio de Educación (MEDUCA) con el registro de los estudiantes inscritos para el año escolar 2026.
El desembolso del PASE-U se hará efectivo una vez el IFARHU culmine la depuración de la base de datos de antiguos beneficiarios e integre a los nuevos estudiantes, en concordancia con los registros del MEDUCA. Además, se espera confirmar si el sistema de acreditación bancaria estará disponible para agilizar este primer pago y mantenerlo durante el segundo y tercer trimestre del año.
Concurso General de Becas 2026: ¿Cómo verificar la preselección?
Para confirmar si un estudiante ha sido preseleccionado en el Concurso General de Becas, debe seguir estos pasos:
- Ingrese al portal oficial: https://www.ifarhuconcurso.gob.pa/.
- Digite el número de cédula del participante.
- Ingrese la contraseña generada durante el registro realizado en enero pasado.
