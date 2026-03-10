Primer pago del PASE-U sigue en evaluación y podría hacerse por acreditación bancaria

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el primer pago del programa PASE-U , correspondiente a la asignación de matrícula, se encuentra en etapa de evaluación. Esto se debe a que la institución aún aguarda el listado oficial del Ministerio de Educación (MEDUCA) con el registro de los estudiantes inscritos para el año escolar 2026.

Asimismo, la entidad comunicó que trabaja en una estrategia para que los acudientes con posibilidades técnicas abran cuentas bancarias. El objetivo es reducir progresivamente la emisión de cheques, proceso que actualmente representa un alto costo operativo para la institución.

El desembolso del PASE-U se hará efectivo una vez el IFARHU culmine la depuración de la base de datos de antiguos beneficiarios e integre a los nuevos estudiantes, en concordancia con los registros del MEDUCA. Además, se espera confirmar si el sistema de acreditación bancaria estará disponible para agilizar este primer pago y mantenerlo durante el segundo y tercer trimestre del año.

Concurso General de Becas 2026: ¿Cómo verificar la preselección?

Para confirmar si un estudiante ha sido preseleccionado en el Concurso General de Becas, debe seguir estos pasos:

Ingrese al portal oficial: https://www.ifarhuconcurso.gob.pa/ .

. Digite el número de cédula del participante.

Ingrese la contraseña generada durante el registro realizado en enero pasado.

