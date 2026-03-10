Ministerio de Gobierno retira proyecto de ley contra el uso de máscaras en protestas

Asamblea Nacional de Panamá. TReporta

Por Ana Canto El Órgano Ejecutivo retiró de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que busca castigar el uso de máscaras en protestas y manifestaciones, el cual fue presentado por el Ministerio de Gobierno de Panamá.

"Adivinen qué le faltaba al proyecto de las máscaras que quería imponer el Gobierno Nacional, el artículo indicativo", dijo ante el Pleno el diputado José Pérez Barboni, quien está en contra de la iniciativa e hizo un llamado de atención "si lo van a presentar (...) por lo menos cumplan con la parte correcta de la formulación del documento".

