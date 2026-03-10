Panamá Nacionales -  10 de marzo de 2026 - 18:03

Ministerio de Gobierno retira proyecto de ley contra el uso de máscaras en protestas

De acuerdo con el diputado Luis Eduardo Camacho, el proyecto fue retirado por el Ministerio de Gobierno con el objetivo de realizarle los ajustes necesarios.

Asamblea Nacional de Panamá.

Asamblea Nacional de Panamá.

Ana Canto
El Órgano Ejecutivo retiró de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que busca castigar el uso de máscaras en protestas y manifestaciones, el cual fue presentado por el Ministerio de Gobierno de Panamá.

"Adivinen qué le faltaba al proyecto de las máscaras que quería imponer el Gobierno Nacional, el artículo indicativo", dijo ante el Pleno el diputado José Pérez Barboni, quien está en contra de la iniciativa e hizo un llamado de atención "si lo van a presentar (...) por lo menos cumplan con la parte correcta de la formulación del documento".

Por su parte, el diputado Luis Eduardo Camacho, quien está a favor del proyecto, señaló que éste fue retirado por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, "para hacerle ajustes al mismo".

