Establecen mesa de trabajo para explicar el proyecto de ampliación de la Vía España

Autoridades del Ministerio de Obras Públicas sostuvieron una reunión a puertas cerradas con miembros del consorcio encargado del proyecto de ampliación de la Vía España, los representantes de Parque Lefevre y Río Abajo y funcionarios de la Alcaldía de Panamá, para abordar el proyecto de ampliación de la Vía España y las posibles afectaciones a residentes y comerciantes.