Pago de CEPANIM a jubilados y pensionados: MEF habilitará en abril plataforma de registro

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que en abril de 2026 habilitará una plataforma digital para el registro de los beneficiarios del CEPANIM , informó Carmen Jaén, de la Dirección de Programación de Inversiones (DPI).

A través de este sistema, los beneficiarios deberán registrarse y subir su documentación para continuar con el proceso de pago.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Jubilados y pensionados: CSS publica fechas del segundo pago por ACH y cheque en marzo

¿Qué es el CEPANIM?

El Certificado de Pago Negociable de Intereses del MEF (CEPANIM) corresponde a los intereses acumulados tras el pago del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM).

Este último fue creado para cancelar la segunda partida del décimo tercer mes que no se pagó entre 1972 y 1983 a trabajadores del sector público.

Listado de Cepadem MEF

Cómo funcionará el registro

Según explicó Jaén, la plataforma será “amigable y de fácil uso”, y además se publicará un video explicativo con el paso a paso para facilitar el registro de los beneficiarios.

Una vez que la persona complete el proceso:

Se imprimirán los certificados correspondientes.

Se asignarán citas para la entrega de los documentos.

La entrega de los certificados iniciará a partir de junio de 2026.

Requisitos clave para recibir el pago

Las autoridades recordaron varios puntos importantes para los beneficiarios:

Solo podrán acceder al CEPANIM quienes hayan cobrado el CEPADEM.

Todos deberán volver a registrarse en la nueva plataforma, incluso los herederos.

En caso de beneficiarios fallecidos, el orden de prioridad será: cónyuge, unión de hecho, hijos y, de no existir, otros familiares mediante sucesión.