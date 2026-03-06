Lucy Molinar responde sobre laptops, escuelas en alquiler y certificación afrodescendiente

La ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar, reiteró que no se exigirá ningún tipo de certificación para estudiantes afrodescendientes en los centros educativos, aunque subrayó que dentro del sistema educativo debe mantenerse el orden, la disciplina y el respeto al marco legal.
No obstante, la ministra enfatizó que las escuelas deben funcionar bajo normas claras. “Hay un marco de legalidad y disciplina que tenemos que establecer para que haya orden, y ese orden tiene que respetarse”, reiteró Molinar al referirse al debate generado en torno a las certificaciones afrodescendientes.
Contenido relacionado: ASEP pide investigar aumentos en planes telefónicos en Panamá
Estudiantes de escuelas en alquiler siguen recibiendo clases
La ministra también aseguró que todos los estudiantes de planteles que actualmente funcionan en instalaciones alquiladas o que están siendo intervenidas continúan recibiendo clases con normalidad.
Entre estos centros educativos mencionó la Escuela Elena Ch. de Pinate, señalando que el objetivo del ministerio ha sido garantizar que ningún estudiante quede sin atención educativa.
Ministra Lucy Molinar asegura que "precio de laptops no aumentará"
Por otro lado, Molinar se refirió al proceso de licitación para la compra de computadoras destinadas a estudiantes, indicando que el precio no será incrementado, pese a solicitudes de las empresas interesadas.
La ministra explicó que durante el proceso de homologación algunas compañías plantearon la posibilidad de aumentar el costo de los equipos, pero el ministerio rechazó esa opción.
Según explicó, el proceso de homologación ya fue cerrado, por lo que el proyecto continuará bajo las condiciones establecidas por el ministerio.