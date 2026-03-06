Lucy Molinar responde sobre laptops, escuelas en alquiler y certificación afrodescendiente

La ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar , reiteró que no se exigirá ningún tipo de certificación para estudiantes afrodescendientes en los centros educativos, aunque subrayó que dentro del sistema educativo debe mantenerse el orden, la disciplina y el respeto al marco legal.

“Repito, no hay que presentar ninguna certificación de absolutamente nada, sin embargo se respetan todos los factores de identidad que hacen rica nuestra cultura”, expresó la titular del Ministerio de Educación de Panamá. “Repito, no hay que presentar ninguna certificación de absolutamente nada, sin embargo se respetan todos los factores de identidad que hacen rica nuestra cultura”, expresó la titular del Ministerio de Educación de Panamá.

No obstante, la ministra enfatizó que las escuelas deben funcionar bajo normas claras. “Hay un marco de legalidad y disciplina que tenemos que establecer para que haya orden, y ese orden tiene que respetarse”, reiteró Molinar al referirse al debate generado en torno a las certificaciones afrodescendientes.

Estudiantes de escuelas en alquiler siguen recibiendo clases

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029980280669208904?s=20&partner=&hide_thread=false “Todas las escuelas que están en alquiler o están siendo intervenidas tienen un denominador común, todos sus estudiantes están siendo atendidos, todos, fue una premisa que nos propusimos y se ha cumplido”, aseguró la ministra de Educación, Lucy Molinar. pic.twitter.com/46yU82yz8d — Telemetro Reporta (@TReporta) March 6, 2026

La ministra también aseguró que todos los estudiantes de planteles que actualmente funcionan en instalaciones alquiladas o que están siendo intervenidas continúan recibiendo clases con normalidad.

Entre estos centros educativos mencionó la Escuela Elena Ch. de Pinate, señalando que el objetivo del ministerio ha sido garantizar que ningún estudiante quede sin atención educativa.

“Todas las escuelas que están en alquiler o están siendo intervenidas tienen un denominador común: todos sus estudiantes están siendo atendidos. Fue una premisa que nos propusimos y se ha cumplido”, afirmó. “Todas las escuelas que están en alquiler o están siendo intervenidas tienen un denominador común: todos sus estudiantes están siendo atendidos. Fue una premisa que nos propusimos y se ha cumplido”, afirmó.

Ministra Lucy Molinar asegura que "precio de laptops no aumentará"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029979205338026239?s=20&partner=&hide_thread=false Ministra de Educación, @lucymolinarj, sobre la licitación de computadoras: “ya se hizo la homologación, las empresas insisten en que quieren que subamos el precio, le dijimos que no, hicimos algunos ajustes en cosas que pueden favorecerlos para que no les salga tan caro, pero el… pic.twitter.com/rI7ySk73D6 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 6, 2026

Por otro lado, Molinar se refirió al proceso de licitación para la compra de computadoras destinadas a estudiantes, indicando que el precio no será incrementado, pese a solicitudes de las empresas interesadas.

La ministra explicó que durante el proceso de homologación algunas compañías plantearon la posibilidad de aumentar el costo de los equipos, pero el ministerio rechazó esa opción.

“Las empresas insisten en que quieren que subamos el precio. Les dijimos que no. Hicimos algunos ajustes en aspectos que pueden favorecerlos para que no les resulte tan costoso, pero el precio y la calidad no son negociables”, afirmó. “Las empresas insisten en que quieren que subamos el precio. Les dijimos que no. Hicimos algunos ajustes en aspectos que pueden favorecerlos para que no les resulte tan costoso, pero el precio y la calidad no son negociables”, afirmó.

Según explicó, el proceso de homologación ya fue cerrado, por lo que el proyecto continuará bajo las condiciones establecidas por el ministerio.