ASEP pide investigar aumentos en planes telefónicos en Panamá

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ( ASEP ) solicitó formalmente a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) iniciar una investigación ante los aumentos recurrentes en los precios de planes de servicios telefónicos en Panamá.

Según informó la entidad reguladora, las empresas Tigo y Cable & Wireless Panamá han aplicado incrementos en distintos planes durante los últimos años, lo que ha generado preocupación y malestar entre los usuarios.

De acuerdo con la ASEP, los ajustes de precios se han registrado en planes de internet residencial, telefonía móvil pospago, telefonía fija y televisión pagada.

En el mercado de telecomunicaciones panameño, que opera bajo un modelo de libre competencia, las empresas concesionarias tienen la facultad de fijar sus precios conforme a las reglas del sector.

No obstante, aunque las compañías han cumplido con la obligación de informar los incrementos con al menos 30 días calendario de anticipación, como establece la normativa, la ASEP considera necesario que la ACODECO evalúe si estos aumentos aplicados en periodos similares podrían afectar las condiciones de libre y leal competencia.

ASEP detecta deficiencias en atención a usuarios

De manera paralela a esta solicitud, la ASEP informó que el pasado 21 de febrero realizó inspecciones a las empresas Tigo y Cable & Wireless Panamá como parte de su proceso de fiscalización.

Durante estas visitas se identificaron deficiencias en los procesos de atención y gestión de solicitudes de los usuarios.

Entre las observaciones realizadas se encuentran:

La obligación de mantener visible el Reglamento de Deberes y Derechos de los Usuarios.

Mejorar los tiempos de atención al cliente.

Fortalecer la efectividad en la gestión de solicitudes y reclamos.

La entidad reguladora advirtió que, de persistir estas irregularidades, se podrían aplicar medidas sancionatorias conforme a lo establecido en la ley.

ASEP reforzará fiscalización a empresas

Finalmente, la ASEP reiteró que continuará reforzando las acciones de fiscalización en todo el país sobre las empresas concesionarias del sector.

El objetivo, indicó la institución, es garantizar que los servicios públicos de telecomunicaciones se presten con calidad, continuidad y confiabilidad para los usuarios en Panamá.