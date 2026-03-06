Metro de Panamá: estación Albrook abrirá a las 10:00 a.m. este domingo por trabajos

El Metro de Panamá informó que la estación Estación Albrook iniciará operaciones a las 10:00 de la mañana este domingo 8 de marzo, debido a trabajos que se realizarán en sus instalaciones.

De acuerdo con la entidad, la modificación temporal del horario responde a labores de instalación del nuevo techo, como parte de los trabajos que permitirán la futura conexión entre la Línea 1 del Metro de Panamá y la Línea 3 del Metro de Panamá.

Ajuste temporal en el horario establecido por el Metro de Panamá

.@elmetrodepanama informa que este domingo 8 de marzo la estación Albrook iniciará operaciones a las 10:00 a.m. debido a trabajos de instalación del nuevo techo como parte de la futura conexión entre las Líneas 1 y 3.

El Metro de Panamá explicó que estas labores forman parte de las obras de adecuación necesarias para integrar ambas líneas del sistema de transporte, lo que permitirá mejorar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad y el oeste del país.

Mientras se realizan los trabajos, la estación Albrook abrirá más tarde de lo habitual, por lo que se recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias al momento de planificar sus desplazamientos durante la mañana del domingo.

Parte de las obras de conexión entre líneas

La conexión entre las líneas 1 y 3 del Metro forma parte de los proyectos de ampliación del sistema de transporte masivo en la ciudad de Panamá, que buscan facilitar la movilidad y reducir los tiempos de traslado de miles de pasajeros.

El Metro reiteró que estas labores son necesarias para continuar avanzando en el desarrollo de la infraestructura del sistema ferroviario.