Panamá Nacionales -  4 de marzo de 2026 - 15:29

Metro de Panamá anuncia cambios en su horario de apertura en la estación de Albrook

La estación Albrook del Metro de Panamá abrirá a las 10:00 a.m. el 8 de marzo por trabajos de conexión entre Línea 1 y Línea 3. Conoce los horarios.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La estación Albrook del Metro de Panamá iniciará operaciones a las 10:00 a.m. el domingo 8 de marzo, debido a trabajos relacionados con la futura conexión entre la Línea 1 y la Línea 3 del sistema de transporte.

De acuerdo con la información oficial, entre 7:00 a.m. y 10:00 a.m. la Línea 1 operará en ambos sentidos únicamente entre las estaciones Villa Zaita y 5 de Mayo.

Durante ese horario, la estación Albrook permanecerá temporalmente fuera de servicio, al igual que la pasarela peatonal que conecta con la Gran Terminal Nacional de Transporte.

Metro de Panamá: Albrook abrirá a las 10 a.m. este 8 de marzo

Las labores contemplan la instalación de un nuevo techo, como parte del proceso de integración entre las líneas del Metro.

Según el Metro de Panamá, estas adecuaciones buscan:

  • Mejorar la seguridad de los usuarios
  • Optimizar la funcionalidad del sistema
  • Brindar mayor comodidad en las instalaciones

Las autoridades recomendaron a los usuarios planificar sus viajes con anticipación, especialmente quienes se trasladan hacia la terminal de transporte o utilizan la estación Albrook como punto de conexión.

