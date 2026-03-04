Metro de Panamá anuncia cambios en su horario de apertura en la estación de Albrook

La estación Albrook del Metro de Panamá iniciará operaciones a las 10:00 a.m. el domingo 8 de marzo, debido a trabajos relacionados con la futura conexión entre la Línea 1 y la Línea 3 del sistema de transporte.
Durante ese horario, la estación Albrook permanecerá temporalmente fuera de servicio, al igual que la pasarela peatonal que conecta con la Gran Terminal Nacional de Transporte.
Las labores contemplan la instalación de un nuevo techo, como parte del proceso de integración entre las líneas del Metro.
Según el Metro de Panamá, estas adecuaciones buscan:
- Mejorar la seguridad de los usuarios
- Optimizar la funcionalidad del sistema
- Brindar mayor comodidad en las instalaciones
Las autoridades recomendaron a los usuarios planificar sus viajes con anticipación, especialmente quienes se trasladan hacia la terminal de transporte o utilizan la estación Albrook como punto de conexión.