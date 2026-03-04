MiAmbiente rescata a dos monos aulladores víctimas de comercio ilegal en Bocas del Toro

Dos monos aulladores que estaban siendo comercializados ilegalmente en Bocas del Toro fueron rescatados por el Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ). Los animales, detectados en la ruta Almirante-Chiriquí Grande en Bocas del Toro, recibieron atención médica inicial.

Intervención de MiAmbiente ante el tráfico de fauna

El caso más reciente involucra a un mono aullador de aproximadamente tres a cuatro meses, entregado a las autoridades tras ser trasladado por un transportista. Según informó MiAmbiente, este es el segundo rescate de la semana bajo modalidades similares de venta irregular.

El protocolo institucional establece que, tras una evaluación preliminar en la regional, los primates sean trasladados vía aérea o terrestre hacia clínicas especializadas en Santiago o la Ciudad de Panamá para su recuperación integral.

Mono Aullador (1) Está especie estaban siendo comercializados ilegalmente. TReporta

Denuncias y procesos legales bajo MiAmbiente

Ante el incremento de estos incidentes, MiAmbiente hizo un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar la comercialización de especies en peligro. La entidad confirmó que existen investigaciones en curso para identificar a los responsables de estos hechos, quienes podrían enfrentar procesos ante la justicia por delitos contra la vida silvestre.

El objetivo final es rehabilitar a los ejemplares rescatados para su posterior reubicación en un hábitat seguro donde puedan sobrevivir sin la intervención humana.