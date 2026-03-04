Publican los precios del combustible en Panamá ante el conflicto en Medio Oriente

Los precios máximos de venta de combustibles líquidos en Panamá aumentarán a partir de este viernes 6 de marzo. Las gasolinas de 95 y 91 octanos subirán 4 y 3 centavos por litro, respectivamente, mientras que el litro de diésel aumentará 7 centavos.

Aunque el conflicto en Medio Oriente ha impulsado el precio del petróleo, la Secretaría Nacional de Energía explicó que el impacto aún es limitado, ya que el mecanismo de referencia incorpora principalmente dos días de mercado posteriores a los hechos. Además, señaló que antes de esta situación ya se observaba una tendencia al alza en los precios internacionales de los combustibles, asociada a dinámicas propias del mercado y no directamente vinculada con Irán.