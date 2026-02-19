Precios de la gasolina y del diésel cambian esta semana: ¿subirá o bajará el combustible?

Los precios máximos de venta de combustibles líquidos en Panamá ( gasolina y diésel ) registrarán cambios a partir de este viernes 20 de febrero de 2026, según el ajuste semanal establecido para el mercado local.

De acuerdo con la actualización, las gasolinas de 95 y 91 octanos subirán, mientras que el diésel mantendrá su precio en esta nueva tabla. Estos ajustes impactan directamente a conductores y al sector transporte, ya que el combustible influye en los costos de movilización y actividades económicas en el país.

Nuevos precios de la gasolina y diésel por litro

Los precios máximos por litro quedarán de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/. 0.906 (sube B/. 0.008)

B/. 0.906 (sube B/. 0.008) Gasolina de 91 octanos: B/. 0.851

B/. 0.851 Diésel: B/. 0.832

Estos valores forman parte de las revisiones periódicas que se aplican en el país, tomando en cuenta el comportamiento del mercado internacional del petróleo y otros factores relacionados con la importación de combustibles.

Cambios semanales en el combustible

Los ajustes en los precios de la gasolina y el diésel suelen anunciarse cada semana y entran en vigencia los viernes, por lo que los conductores deben estar atentos a las variaciones para planificar sus gastos de transporte.

En esta ocasión, el aumento se refleja principalmente en la gasolina de mayor octanaje, mientras que el diésel no presenta variación en su precio.