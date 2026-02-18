IFARHU pagará el PASE-U este jueves 19 de febrero en Panamá y Darién: consulta los lugares

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que desde este jueves 19 de febrero se retomará el tercer pago del programa PASE-U en sectores de las provincias de Panamá y Darién.

Dónde pagará el IFARHU el PASE-U en Panamá y Darién este 19 de febrero

Lugares de pago en Darién

Los desembolsos se realizarán en los siguientes sectores:

Metetí

Zapallal

Cucunatí

Lugares de pago en Panamá

El pago también se efectuará en:

Chepo , incluyendo el corregimiento de Tortí y la Comarca Guna de Madugandí

, incluyendo el corregimiento de y la Chimán, incluyendo los sectores de Unión Santeña y Pásiga

Requisitos si el representante legal no puede asistir

El IFARHU informó que, en caso de que el representante legal no pueda acudir personalmente a retirar el pago, deberá enviar a una persona designada con los siguientes documentos:

Una copia de la cédula por ambas caras del representante legal

Copia de la cédula del estudiante beneficiario

Copia de la cédula de la persona autorizada para retirar el pago

Todas las copias deben ser legibles

Además, en cumplimiento del artículo 14 del reglamento del programa, para futuros pagos el acudiente registrado deberá presentar una nota de autorización notariada, acompañada de copia de la cédula del acudiente, del autorizado y de la cédula juvenil del estudiante.

El programa PASE-U busca incentivar la permanencia escolar mediante el apoyo económico a estudiantes del sistema educativo oficial del país.