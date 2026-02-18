MEDUCA se refiere al contenido del rediseño curricular y rechaza la eliminación de temas

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) se refirió a una publicación difundida por un medio de comunicación impreso del país y rechazó lo que calificó como desinformación y parcialización, al considerar que no se ajustan al contenido real de la circular emitida.

"La educación de nuestros niños, niñas y adolescentes en un tema muy serio que debe permanecer alejado de los vaivenes políticos, motivo por el cual, reiteramos que no puede ni debe ser utilizada como instrumento dentro de las diferencias sociales ni convertirse en un vehículo para formar a favor o en contra de ninguna postura o sector", afirmó la entidad.

Asimismo, señaló que muchos docentes, con vocación de servicio, han dedicado horas al rediseño del currículo educativo, el cual prioriza al estudiante y se enfoca en la calidad de la enseñanza.