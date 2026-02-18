Panamá Nacionales -  18 de febrero de 2026 - 14:44

Anuncian jornada gratuita de detección de cáncer de piel en el Parque Urracá

La jornada gratuita de detección de cáncer de piel en el Parque Urracá es organizada por Fundacáncer y la Asociación Panameña de Dermatología.

Por Ana Canto

Este sábado 21 de febrero se realizará una jornada de detección temprana de cáncer de piel en el Parque Urracá, a partir de las 7:00 a.m., donde especialistas ofrecerán revisiones gratuitas de lunares y lesiones cutáneas.

Los cupos son limitados. La iniciativa es organizada por Fundacáncer, la Asociación Panameña de Dermatología, la Asociación Nacional contra el Cáncer y el Despacho de la Primera Dama.

