Anuncian jornada gratuita de detección de cáncer de piel en el Parque Urracá

Este sábado 21 de febrero se realizará una jornada de detección temprana de cáncer de piel en el Parque Urracá, a partir de las 7:00 a.m., donde especialistas ofrecerán revisiones gratuitas de lunares y lesiones cutáneas.
— Telemetro Reporta (@TReporta) February 18, 2026
Especialistas realizarán revisiones gratuitas de lunares y lesiones cutáneas. Los cupos son limitados.
