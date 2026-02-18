Carnavales 2027 se celebrarán en febrero: conozca la fecha oficial

Para los próximos carnavales de 2027 , la celebración iniciará el viernes 6 y finalizará el martes 9 de febrero en diversas provincias del país, donde se desarrollan actividades bailables, desfiles de reinas y los tradicionales culecos.

Durante el carnaval de 2026, en la ciudad de Panamá se registró la asistencia de más de 300 mil personas a lo largo de cinco noches y cuatro días de festividad.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

carnavalcity2025.jpg Carnaval de la Ciudad de Panamá. @festivalcarnavalistico

La situación también se repitió en el interior del país, donde nacionales y turistas acudieron a celebrar en ciudades como Las Tablas, Chitré, Santiago y David, entre otros puntos.

Playas, balnearios y resorts recibieron a gran cantidad de visitantes cada día, convirtiéndose en algunos de los destinos más concurridos por los panameños durante estas fechas.