Carnavales 2027 se celebrarán en febrero: conozca la fecha oficial

Durante el carnaval de 2026, en la ciudad de Panamá se registró la asistencia de más de 300 mil personas a lo largo de cinco noches y cuatro días.

Ana Canto
Por Ana Canto

Para los próximos carnavales de 2027, la celebración iniciará el viernes 6 y finalizará el martes 9 de febrero en diversas provincias del país, donde se desarrollan actividades bailables, desfiles de reinas y los tradicionales culecos.

Durante el carnaval de 2026, en la ciudad de Panamá se registró la asistencia de más de 300 mil personas a lo largo de cinco noches y cuatro días de festividad.

Carnaval de la Ciudad de Panamá.

La situación también se repitió en el interior del país, donde nacionales y turistas acudieron a celebrar en ciudades como Las Tablas, Chitré, Santiago y David, entre otros puntos.

Playas, balnearios y resorts recibieron a gran cantidad de visitantes cada día, convirtiéndose en algunos de los destinos más concurridos por los panameños durante estas fechas.

