Topón en Las Tablas marca el cierre del Carnaval entre fuegos artificiales, pullas y tradición

El Carnaval de Las Tablas culminó con el tradicional topón entre Calle Arriba y Calle Abajo en el Parque Porras, con pullas, pancartas y fuegos artificiales.

Noemí Ruíz
El tradicional topón entre las tunas de Calle Arriba de Las Tablas y Calle Abajo de Las Tablas marcó el cierre oficial del Carnaval la mañana de este miércoles 18 de febrero, con un espectáculo que reunió fuegos artificiales, pancartas y las características rivalidades entre ambas tunas.

La actividad inició a las 6:00 a.m. en el Parque Porras de Las Tablas, donde cientos de asistentes presenciaron el enfrentamiento festivo que simboliza el final de las celebraciones carnestolendas en Las Tablas.

Carnaval de Las Tablas culminó con el tradicional topón

Durante el evento, la reina de Calle Arriba, Ana Isabel Carrizo Castillo, y la reina de Calle Abajo, Astrid Carolina Sánchez Brandao, protagonizaron el tradicional intercambio de pullas, pancartas y mensajes cargados de sátira, característicos de esta festividad.

El topón es uno de los momentos más esperados del Carnaval tableño, donde ambas tunas miden fuerzas a través de presentaciones artísticas, despliegues pirotécnicos y la participación de sus seguidores.

Esta tradición forma parte del cierre simbólico de una de las celebraciones culturales más representativas del país, que cada año atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

