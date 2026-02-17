Panamá Nacionales -  17 de febrero de 2026 - 07:05

Conozca el horario de inversión de carriles para el regreso de carnavales

Este es el horario de inversión de carriles programado para el martes 17 y miércoles 18 de febrero, debido al retorno de viajeros por las fiestas del carnaval.

Inversión de carriles de la Policía Nacional.

Inversión de carriles de la Policía Nacional.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional anunció el período de inversión de carriles establecido para el martes 17 y miércoles 18 de febrero, debido al retorno de viajeros hacia la ciudad con motivo de la celebración de los Carnavales 2026.

Inversión de carriles para el retorno a la ciudad

Martes 17 de febrero

Fase 1

  • Inicia: 10:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos
  • Culmina: 6:00 p.m. en Sajalices de Chame

Fase 2

  • Inicia: 10:00 a.m. en Campana de Capira
  • Culmina: 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga

Miércoles 18 de febrero

  • Inicia: 7:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos
  • Culmina: 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga
Embed - Policía Nacional de Panamá | #Carnavales2026 | Se implementarán inversiones de carriles para la salida y retorno hacia la ciudad, en distintos puntos estratégicos del... | Instagram
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Carnavales 2026: horarios de inversión de carriles este viernes 13 de febrero hacia el interior

Carnavales 2026: anuncian horarios de inversión de carriles del 13 al 18 de febrero

Operativo de Carnaval 2026: Estos son los horarios de inversión de carriles hacia el interior

Recomendadas

Más Noticias