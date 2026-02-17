Conozca el horario de inversión de carriles para el regreso de carnavales

La Policía Nacional anunció el período de inversión de carriles establecido para el martes 17 y miércoles 18 de febrero, debido al retorno de viajeros hacia la ciudad con motivo de la celebración de los Carnavales 2026.
Inversión de carriles para el retorno a la ciudad
Martes 17 de febrero
Fase 1
- Inicia: 10:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos
- Culmina: 6:00 p.m. en Sajalices de Chame
Fase 2
- Inicia: 10:00 a.m. en Campana de Capira
- Culmina: 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga
Miércoles 18 de febrero
- Inicia: 7:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos
- Culmina: 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga