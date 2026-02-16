Policía Nacional suspende evento en Colón tras hurto de arma a agente durante un "Parking"

La Policía Nacional informó que, durante el operativo de desalojo de un “parking” realizado en la provincia de Colón, fue sustraída un arma de fuego a uno de los agentes de la Fuerza Pública, en medio de las acciones preventivas desarrolladas para garantizar el orden y la seguridad durante los carnavales.

Ante esta situación, la institución responsabiliza a los organizadores del evento por los actos ocurridos, en virtud de su deber de colaborar con las autoridades y garantizar condiciones seguras para el desarrollo de cualquier actividad.

Las investigaciones correspondientes se mantienen en curso para la recuperación del arma y el esclarecimiento de los hechos.

En consecuencia, se informó que las actividades relacionadas con dicho evento quedan suspendidas de manera inmediata hasta tanto el arma de fuego sea devuelta y se restablezcan las condiciones de seguridad.