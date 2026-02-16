Panamá Nacionales -  16 de febrero de 2026 - 12:56

Policía Nacional suspende evento en Colón tras hurto de arma a agente durante un "Parking"

Ante esta situación, la Policía Nacional responsabilizó a los organizadores del evento por los actos ocurridos en Colón.

Policía Nacional de Panamá.

Policía Nacional de Panamá.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional informó que, durante el operativo de desalojo de un “parking” realizado en la provincia de Colón, fue sustraída un arma de fuego a uno de los agentes de la Fuerza Pública, en medio de las acciones preventivas desarrolladas para garantizar el orden y la seguridad durante los carnavales.

Ante esta situación, la institución responsabiliza a los organizadores del evento por los actos ocurridos, en virtud de su deber de colaborar con las autoridades y garantizar condiciones seguras para el desarrollo de cualquier actividad.

Las investigaciones correspondientes se mantienen en curso para la recuperación del arma y el esclarecimiento de los hechos.

En consecuencia, se informó que las actividades relacionadas con dicho evento quedan suspendidas de manera inmediata hasta tanto el arma de fuego sea devuelta y se restablezcan las condiciones de seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/policiadepanama/status/2023449443576483854&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Policía Nacional incorpora 727 nuevos agentes de la Promoción 102 "Victoriosos"

Policía Nacional actualiza Sistema de Verificación Ciudadana para operativo de Carnaval

Carnavales 2026: anuncian horarios de inversión de carriles del 13 al 18 de febrero

Recomendadas

Más Noticias