Año Nuevo Chino 2026 en Panamá comenzará el martes 17 de febrero

En un ambiente lleno de expresiones culturales, música tradicional y coloridos actos artísticos, el Consejo Nacional de la Etnia China (CONECHI) anunció la celebración del Año Nuevo Chino 2026 , que se realizará el próximo 22 de febrero y estará guiada por el Año del Caballo de Fuego, símbolo de energía, renovación y prosperidad.

Durante una conferencia de prensa, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, en su calidad de presidenta del CONECHI, informó que la festividad tendrá como sede el Barrio Chino de El Dorado, escenario que recibirá a miles de visitantes en torno a dos grandes eventos: una feria cultural y un desfile, que llenarán de color, tradición y alegría esta emblemática celebración intercultural.

Año Nuevo Chino 2026 se celebrará el 22 de febrero en el Barrio Chino

Por segundo año consecutivo, el desfile y la feria del Año Nuevo Chino se consolidan como una de las celebraciones interculturales más destacadas del país, ofreciendo un espacio de encuentro, identidad y convivencia comunitaria.

Esta festividad reconoce y celebra el aporte histórico, social, cultural y humano de la comunidad chino-panameña al desarrollo de Panamá.

“Desde el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que preside el Consejo Nacional de la Etnia China, somos testigos de cómo la identidad cultural puede preservarse y celebrarse plenamente en un contexto diverso y plural”, expresó la ministra Beatriz Carles, quien resaltó la importancia de la integración social, la participación comunitaria y el fortalecimiento del tejido humano que une a la nación.

Desfile y feria cultural: el corazón de la celebración

El desfile, eje central del evento, contará con carros alegóricos, bandas de colegios e instituciones, así como diversas expresiones artísticas que reflejan disciplina, creatividad y trabajo en equipo, valores fundamentales para el desarrollo social y humano.

Durante la conferencia, Sandra Chan, subsecretaria del CONECHI, destacó que el desfile será un espectáculo vibrante, con la participación de instituciones públicas, bandas escolares, asociaciones cívicas y coloridos carros alegóricos, que resaltarán la diversidad, la integración y el valioso aporte de la comunidad china al tejido cultural panameño.

Por su parte, la feria cultural pondrá en valor el talento de emprendedores y chefs panameños, quienes representan la fusión entre la tradición china y la identidad panameña, impulsando además el desarrollo económico local.

En tarima, el público podrá disfrutar de presentaciones culturales y artísticas a cargo de jóvenes talentos, reafirmando el compromiso con la niñez y la juventud como protagonistas del presente y el futuro del país.

Amplia participación institucional

En la presentación de los detalles de esta celebración participaron representantes del Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Autoridad de Turismo de Panamá, la comunidad china, estamentos de seguridad y tránsito, así como de la empresa privada.

La celebración del Año del Caballo de Fuego invita a avanzar con determinación, solidaridad y esperanza hacia un futuro más inclusivo y próspero.