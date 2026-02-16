Colisión en Penonomé involucra vehículo de SINAPROC durante operativo de carnaval

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que este domingo 15 de febrero se registró una colisión en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, frente a la plaza comercial Iguana Mall.

El incidente se produjo cuando un vehículo particular perdió el control e impactó contra un auto operativo de la entidad, el cual se encontraba en funciones como parte del dispositivo de seguridad de la Operación Guardianes 2026.

En el vehículo institucional viajaban cuatro voluntarios, quienes fueron trasladados al Hospital Aquilino Tejeira para su evaluación médica y la atención correspondiente.

Tras la colisión, el personal brindó los primeros auxilios a la ocupante del otro auto involucrado. Todos reciben atención por parte del personal de salud.

SINAPROC mantiene coordinación con las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.