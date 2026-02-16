Horario del Metro de Panamá para el lunes de Carnaval

El Metro de Panamá informó que para este lunes 16 de febrero, tercer día de carnavales, su servicio estará disponible de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. en las líneas 1 y 2, para todos los usuarios y visitantes que utilicen este medio de transporte.
Prohibiciones dentro del Metro de Panamá
- Ingresar con hielera
- Acceder con ropa o cuerpo mojado
- Entras en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias ilícitas
- Transportar pirotecnia o explosivos
- Llevará materiales inflamables
- Cubrirse el rostro de manera que impida de identificación