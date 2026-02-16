Carnavales 2026 Nacionales -  16 de febrero de 2026 - 10:06

Horario del Metro de Panamá para el lunes de Carnaval

El Metro de Panamá informó que está prohibido ingresar al tren en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias ilícitas.

Ana Canto
El Metro de Panamá informó que para este lunes 16 de febrero, tercer día de carnavales, su servicio estará disponible de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. en las líneas 1 y 2, para todos los usuarios y visitantes que utilicen este medio de transporte.

Para garantizar la seguridad durante las festividades, la entidad recordó las prohibiciones vigentes dentro del sistema.

Prohibiciones dentro del Metro de Panamá

  • Ingresar con hielera
  • Acceder con ropa o cuerpo mojado
  • Entras en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias ilícitas
  • Transportar pirotecnia o explosivos
  • Llevará materiales inflamables
  • Cubrirse el rostro de manera que impida de identificación
