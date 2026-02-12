Horarios del Metro de Panamá en Carnavales 2026: días, restricciones y recomendaciones

El Metro de Panamá anunció su horario especial de operación durante los Carnavales 2026, con el objetivo de facilitar la movilización de los usuarios que participarán en las festividades y garantizar un traslado seguro hacia sus hogares.
Horarios del Metro durante Carnavales 2026
El Metro de Panamá operará en los siguientes horarios:
- Sábado 14 de febrero: 5:00 a.m. – 10:00 p.m.
- Domingo 15 de febrero: 7:00 a.m. – 10:00 p.m.
- Martes 17 de febrero: 7:00 a.m. – 10:00 p.m.
- Miércoles 18 de febrero: 5:00 a.m. – 11:00 p.m.
La institución destacó que el servicio se mantendrá disponible para brindar una alternativa segura de transporte durante una de las celebraciones más concurridas del país.
Restricciones dentro del Metro durante carnavales
El Metro recordó a los usuarios que existen normas obligatorias que buscan proteger la seguridad de todos los pasajeros. Durante estas festividades estará prohibido:
- Ingresar con hieleras
- Acceder con ropa o cuerpo mojado
- Entrar en estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias ilícitas
- Transportar pirotecnia o explosivos
- Llevar materiales inflamables
- Cubrirse el rostro de forma que impida la identificación
Metro pide celebrar con responsabilidad
La entidad solicitó a los usuarios seguir las indicaciones del personal operativo y respetar las reglas del sistema para garantizar viajes seguros y ordenados.
Asimismo, recordó que el Metro continúa siendo una de las principales opciones de transporte para movilizarse durante los carnavales, especialmente para quienes asisten a actividades en la ciudad capital.