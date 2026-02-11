Panamá Nacionales -  11 de febrero de 2026 - 18:01

Viajar sin visa a EE. UU.: continúan conversaciones para ingresar al programa Visa Waiver

El embajador de Estados Unidos indicó que Panamá responde a los requisitos para ingresar al programa Visa Waiver.

Inician negociaciones formales para exención de Visas de EE. UU.

Inician negociaciones formales para exención de Visas de EE. UU.

MIRE
Ana Canto
Por Ana Canto

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, indicó que Panamá cumple con los requisitos para ingresar al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program), lo que permitiría a sus ciudadanos viajar a Estados Unidos sin necesidad de visa.

"No hay nada de la lista que Panamá no pueda cumplir, pero estamos empezando ese proceso", señaló el embajador al ser consultado sobre los avances en las conversaciones.

Le podría interesar: Panamá instala grupo de trabajo para lograr que panameños viajen sin visa a Estados Unidos

"Son temas de seguridad, no estamos hablando de nada del otro mundo, compartir información sobre pasajeros, sobre posible terrorismo (...) Hay varias cosas que se tienen que hacer, estamos empezando la conversación", aseguró Cabrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2021713530656100716&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá instala grupo de trabajo para lograr que panameños viajen sin visa a Estados Unidos

¡Atención! MINSA recomienda no consumir agua del grifo en Azuero durante carnavales

MEDUCA publica resultados del Concurso General de Nombramientos 2026

Recomendadas

Más Noticias