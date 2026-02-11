Viajar sin visa a EE. UU.: continúan conversaciones para ingresar al programa Visa Waiver

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, indicó que Panamá cumple con los requisitos para ingresar al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program), lo que permitiría a sus ciudadanos viajar a Estados Unidos sin necesidad de visa.
"Son temas de seguridad, no estamos hablando de nada del otro mundo, compartir información sobre pasajeros, sobre posible terrorismo (...) Hay varias cosas que se tienen que hacer, estamos empezando la conversación", aseguró Cabrera.