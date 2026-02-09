Embajador de EE. UU. destaca avances para que Panamá ingrese al programa Visa Waiver

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, afirmó que el otorgamiento, renovación o revocatoria de visas a ciudadanos panameños se realiza conforme a las normas de seguridad establecidas por su país.

"Yo no puedo comentar casos específicos de personas a quienes se les hayan revocado las visas, pero nosotros vamos a seguir aprobando, revocando, renovando y eliminando personas que tengan una visa de Estados Unidos de acuerdo con las normas de seguridad de nuestro país", expresó el diplomático al referirse a la revocatoria de visas a políticos, abogados y periodistas panameños.

Posición sobre contrato de Panama Ports Company

Durante sus declaraciones, Cabrera también se refirió al fallo relacionado con la inconstitucionalidad del contrato de Panama Ports Company (PPC). El embajador señaló que, desde la perspectiva estadounidense, este tipo de decisiones puede resultar positivo para el clima de inversiones.

"Nosotros pensamos que es algo bueno para los inversionistas, pensamos que es algo bueno para el esquema de la ley, para asegurar que los contratos buenos van a ser respetados, y los que no son buenos, los que no están dentro de la ley van a ser eliminados", manifestó.

Importancia del respeto al marco legal

Las declaraciones del diplomático se producen en medio del debate público sobre la seguridad jurídica y la transparencia en los contratos estatales, un tema que ha generado diversas reacciones en sectores políticos, económicos y sociales del país.