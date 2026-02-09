Estados Unidos intercepta petrolero Aquila II en el océano Índico tras persecución desde el Caribe

El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó que fuerzas militares interceptaron y abordaron un petrolero en el océano Índico, presuntamente por violar restricciones impuestas por el Gobierno del presidente Donald Trump contra transferencias de crudo vinculadas a Venezuela y Cuba.
Estados Unidos intercepta petrolero Aquila II
De acuerdo con la entidad, el buque identificado como Aquila II fue interceptado tras una persecución que se extendió por miles de kilómetros, desde el mar Caribe hasta aguas del océano Índico. Las autoridades estadounidenses detallaron que la operación incluyó inspección, interdicción marítima y abordaje, sin que se reportaran incidentes durante el procedimiento.
El Departamento de Guerra aseguró que el petrolero operaba en desacato a las limitaciones establecidas para embarcaciones sancionadas en el Caribe, medidas que forman parte de la política de presión económica contra el Gobierno venezolano y sus aliados.
Seguimiento y operación militar
Según el comunicado oficial, las fuerzas armadas estadounidenses lograron rastrear la embarcación durante su desplazamiento fuera del Caribe, lo que permitió ejecutar el abordaje dentro del área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos.
Informes señalan que el Aquila II formaba parte de un grupo de buques que transportaban crudo venezolano, presuntamente con destino a mercados internacionales, lo que habría motivado la intervención militar.
Las autoridades estadounidenses reiteraron que estas acciones buscan impedir el traslado de petróleo vinculado a actividades sancionadas y reforzar los controles marítimos contra el tráfico ilegal de hidrocarburos.
FUENTE: EFE