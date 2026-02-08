Calendario escolar 2026 en Panamá: fecha oficial de inicio de clases

El Ministerio de Educación (MEDUCA) definió oficialmente el calendario escolar 2026, que establece el inicio del año lectivo, los periodos trimestrales, recesos académicos y el calendario de graduaciones para centros educativos oficiales y particulares del país.
¿Cuándo comienzan las clases en Panamá en 2026?
El calendario establece que los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 2 de marzo de 2026.
Previo al inicio de clases, se desarrollará la semana de organización docente, periodo en el que los educadores preparan la planificación académica, coordinación administrativa y adecuaciones necesarias para recibir a los estudiantes.
Organización del año escolar
El calendario escolar mantiene el modelo de tres trimestres, el cual incluye periodos académicos, recesos estudiantiles y evaluaciones, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del programa educativo nacional.
MEDUCA reiteró que el calendario aplica tanto para centros educativos oficiales como particulares en todo el país.