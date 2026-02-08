Panamá Nacionales -  8 de febrero de 2026 - 11:45

Calendario escolar 2026 en Panamá: fecha oficial de inicio de clases

El MEDUCA confirmó que las clases en Panamá iniciarán el 2 de marzo de 2026. Conozca detalles del calendario escolar, trimestres y organización del año lectivo.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) definió oficialmente el calendario escolar 2026, que establece el inicio del año lectivo, los periodos trimestrales, recesos académicos y el calendario de graduaciones para centros educativos oficiales y particulares del país.

Según el Decreto Ejecutivo N.° 49 del 8 de septiembre de 2025, el año académico tendrá una duración de 42 semanas, manteniendo la estructura trimestral que rige el sistema educativo panameño.

¿Cuándo comienzan las clases en Panamá en 2026?

El calendario establece que los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 2 de marzo de 2026.

Previo al inicio de clases, se desarrollará la semana de organización docente, periodo en el que los educadores preparan la planificación académica, coordinación administrativa y adecuaciones necesarias para recibir a los estudiantes.

Organización del año escolar

El calendario escolar mantiene el modelo de tres trimestres, el cual incluye periodos académicos, recesos estudiantiles y evaluaciones, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del programa educativo nacional.

MEDUCA reiteró que el calendario aplica tanto para centros educativos oficiales como particulares en todo el país.

