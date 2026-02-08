Panamá Nacionales -  8 de febrero de 2026 - 09:08

Pagos del MIDES: Fechas confirmadas del primer pago a Red de Oportunidades, 120 a los 65 y SENAPAN

El MIDES iniciará el primer pago 2026 desde el 9 de marzo. Conozca el calendario completo para Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN.

Pagos del MIDES

Pagos del MIDES

@MIDES
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció el calendario oficial del primer pago 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, que incluyen Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN.

La entidad informó que los desembolsos iniciarán el 9 de marzo de 2026, beneficiando a miles de panameños en todo el país.

Contenido relacionado: MIDES convoca sesión extraordinaria tras casos denunciados en el albergue de Tocumen

Pago por Tarjeta Clave Social del MIDES

El MIDES detalló que los beneficiarios que reciben el subsidio mediante Tarjeta Clave Social podrán cobrar en las siguientes fechas:

  • Primer pago: del 9 al 20 de marzo
  • Segundo pago: del 1 al 12 de junio

Pago en áreas de difícil acceso

Para las comunidades donde el pago se realiza mediante operativos presenciales, el calendario será el siguiente:

  • Primer pago: del 23 al 27 de marzo
  • Segundo pago: del 15 al 19 de junio

Programas incluidos en los pagos

El calendario corresponde a los siguientes programas sociales:

  • Red de Oportunidades
  • Ángel Guardián
  • 120 a los 65
  • SENAPAN

Estos programas forman parte de las políticas sociales del Estado dirigidas a apoyar a poblaciones en condición de vulnerabilidad y mejorar su calidad de vida.

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios mantenerse atentos a los anuncios oficiales del MIDES y verificar los puntos de pago habilitados según su región.

image
En esta nota:
Seguir leyendo

MIDES entregará Tarjeta Clave Social para beneficiarios de programas sociales en marzo

SINAPROC mantiene bandera roja en río Teribe y alerta por oleajes en playa El Uverito

Canciller de Panamá se reúne con autoridades de Qatar para impulsar cooperación y proyectos de inversión

Recomendadas

Más Noticias