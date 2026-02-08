Panamá Nacionales -  8 de febrero de 2026 - 08:25

IFARHU inicia pagos del tercer PASE-U este lunes 9 de febrero en Panamá Oeste y Ngäbe Buglé

El IFARHU entregará el tercer pago del PASE-U a 169,314 estudiantes en Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé. El desembolso supera los B/.17.9 millones.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que realizará el tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativo Universal (PASE-U) con un desembolso superior a B/.17,974,000, beneficiando a 169,314 estudiantes de la provincia de Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé.

La jornada de pagos se desarrollará durante la semana del 9 al 13 de febrero, según informó la entidad.

Distritos donde se realizará el pago por el IFARHU

En la provincia de Panamá Oeste, el proceso abarcará estudiantes y acudientes de:

  • Arraiján
  • Coronado
  • La Chorrera

El IFARHU indicó que los pagos forman parte del calendario establecido para garantizar el apoyo económico a estudiantes de centros educativos oficiales y particulares.

IFARHU continúa pagos del PASE-U en varias regiones del país

Uso exclusivo del beneficio

La institución recordó que los fondos entregados mediante el programa PASE-U deben ser utilizados exclusivamente para la compra de:

  • Útiles escolares
  • Uniformes
  • Material didáctico
  • Otros implementos necesarios para la formación académica

Este subsidio busca fortalecer la permanencia escolar y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes beneficiarios.

Cómo consultar fechas y centros de pago

El IFARHU exhortó a acudientes y beneficiarios a verificar el calendario oficial ingresando al sitio web: www.ifarhu.gob.pa. En la plataforma podrán consultar fechas específicas, centros de pago habilitados y otros detalles del proceso.

El programa PASE-U forma parte de las políticas sociales del Estado dirigidas a apoyar la educación y reducir la deserción escolar en el país.

