Canciller de Panamá se reúne con autoridades de Qatar para impulsar cooperación y proyectos de inversión

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo este domingo una serie de reuniones oficiales en Doha, Qatar, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral y promover oportunidades de desarrollo e inversión entre ambas naciones.

Durante su encuentro con Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi, ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Qatar, ambas autoridades dialogaron sobre mecanismos para ampliar las relaciones diplomáticas, así como intercambiaron criterios sobre la situación regional y los recientes acontecimientos en América Latina.

En el encuentro, el representante catarí reiteró el respaldo de su país a los esfuerzos internacionales orientados a la distensión de conflictos y la búsqueda de soluciones pacíficas, destacando la importancia de estas acciones para fortalecer la seguridad y estabilidad en la región.

Impulso a proyectos de desarrollo e inversión entre Qatar y Panamá

IMG-20260208-WA0003

Como parte de su agenda oficial, el canciller panameño visitó el Qatar Fund for Development, entidad gubernamental encargada de canalizar la cooperación internacional y la asistencia para el desarrollo global, donde fue recibido por Fahas Hamad Al Sulaiti.

En esta reunión participaron el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y la ministra de Educación, Lucy Molinar, quienes presentaron diversos proyectos estratégicos que ejecutará el Gobierno Nacional durante el actual quinquenio, enfocados en promover el desarrollo sostenible e inclusivo.

Las autoridades panameñas expusieron iniciativas orientadas a fortalecer sectores productivos, educativos y sociales, buscando atraer cooperación técnica y financiera que contribuya al crecimiento del país.

Intercambio sobre estabilidad económica y lucha contra delitos financieros

La agenda del canciller también incluyó una reunión en la sede del Banco Central de Qatar con su gobernador, Sheikh Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thaini.

Durante el encuentro, ambas delegaciones analizaron temas relacionados con la estabilidad macroeconómica, la política monetaria y el fortalecimiento de estrategias para combatir los delitos financieros, aspectos considerados clave para la transparencia y el crecimiento económico sostenible.

Estas reuniones forman parte de la estrategia diplomática del Gobierno panameño para fortalecer sus relaciones internacionales, atraer inversión extranjera y consolidar alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo económico y social del país.