¿Habrá venta de arroz en las Agroferias del IMA esta semana? Esto es lo que se sabe

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó que las Agroferias a nivel nacional quedarán suspendidas a partir del lunes 9 de febrero de 2026, lo que implica la interrupción temporal de la venta de arroz y otros productos de la canasta básica durante esta semana.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La entidad explicó que la medida responde al despliegue de unidades de los estamentos de seguridad, quienes brindarán apoyo logístico y operativo durante las actividades de los carnavales en distintos puntos del país.

IMA también cerrarán tiendas permanentes y distribuidoras

El IMA detalló que la suspensión no solo afectará las agroferias, sino también a las tiendas permanentes y distribuidoras, las cuales permanecerán inoperativas a partir del viernes 13 de febrero.

En un comunicado oficial, la institución ofreció disculpas a la población por los inconvenientes que esta medida pueda generar.

Embed - I M A P A N A M A en Instagram: "El IMA informa a la ciudadanía que nuestras actividades presentarán algunos ajustes a partir de la próxima semana. #ConPasoFirme" View this post on Instagram

Impacto en consumidores

Las agroferias del IMA son una de las principales alternativas para que miles de familias panameñas adquieran productos alimenticios a precios accesibles, especialmente el arroz, considerado un rubro esencial dentro de la dieta nacional.

Se espera que las actividades de comercialización se reactiven una vez culminen las operaciones relacionadas con las festividades del Carnaval, aunque hasta el momento no se ha detallado la fecha exacta de reanudación.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar previsiones ante la suspensión temporal del servicio.