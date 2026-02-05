Ventas del IMA: Mira los lugares donde habrá agroferias este viernes 6 de febrero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las se realizarán el viernes 6 de febrero. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.
Agroferias del IMA – viernes 6 de febrero de 2026
Los Santos
- Casa Cultural de Bajo Coral, distrito de Las Tablas
Chiriquí
- Cancha Comunal de Toinajas, distrito de Dolega
Panamá Este
- Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo
Herrera
- Casa Comunal de Los Llanos, distrito de Ocú
Panamá Oeste
- Casa Cultural de Mata Ahogado, en Los Llanitos, distrito de Sa Carlos
Colón
- Sector del Muelle de Ciricito, distrito de Colón
Veraguas
- Casa Comunal de San Juan, distrito de San Francisco
- Cancha techada en la entrada de La Arena, distrito de Las Palmas
Coclé
- Junta Comunal de Las Palmas de Riecito, distrito de Penonomé
Panamá
- Cuadro Deportivo de Monterrico, en la 24 de diciembre