Panamá Nacionales -  5 de febrero de 2026

Ventas del IMA: Mira los lugares donde habrá agroferias este viernes 6 de febrero

El IMA recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las se realizarán el viernes 6 de febrero. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Agroferias del IMA – viernes 6 de febrero de 2026

Los Santos

  • Casa Cultural de Bajo Coral, distrito de Las Tablas

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Toinajas, distrito de Dolega

Panamá Este

  • Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo

Herrera

  • Casa Comunal de Los Llanos, distrito de Ocú

Panamá Oeste

  • Casa Cultural de Mata Ahogado, en Los Llanitos, distrito de Sa Carlos

Colón

  • Sector del Muelle de Ciricito, distrito de Colón

Veraguas

  • Casa Comunal de San Juan, distrito de San Francisco
  • Cancha techada en la entrada de La Arena, distrito de Las Palmas

Coclé

  • Junta Comunal de Las Palmas de Riecito, distrito de Penonomé

Panamá

  • Cuadro Deportivo de Monterrico, en la 24 de diciembre
