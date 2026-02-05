MEF garantiza pagos a jubilados y pensionados de la CSS tras ahorros por reducción de deuda

El ministro de Economía y Finanzas ( MEF ) , Felipe Chapman, aseguró que el Gobierno Nacional mantiene garantizados los pagos de quincena y bonos a los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS), tras destacar los ajustes financieros realizados para sostener el sistema.

Chapman explicó que la reducción en el costo de la deuda pública ha generado ahorros cercanos a 475 millones de balboas, recursos que, según indicó, contribuyen a cubrir casi el 50% del subsidio destinado a la CSS.

"Como prometimos, íbamos a hacer los ajustes necesarios para cumplir con los actuales jubilados panameños, para garantizarles que tengan esa jubilación y que las futuras generaciones tengan una mejor jubilación", afirmó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas.

Reducción histórica del déficit fiscal por el MEF

"Además de la reducción de gastos del 6%, ha habido un aumento de ingresos del seis y medio por ciento… este aumento también se produce con medidas poco ortodoxas, la Lotería Fiscal, pensando en el folclore nuestro, al panameño le gusta la chinguea y ha tenido un éxito… pic.twitter.com/5IOydsZjZo — Telemetro Reporta (@TReporta) February 5, 2026

El ministro también reveló que Panamá logró en 2025 una reducción histórica del déficit fiscal, registrando una disminución cercana al 40%, equivalente a más de 2,069 millones de balboas.

Detalló que el cierre del déficit en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en 3.68%, lo que calificó como un resultado significativo para la estabilidad económica del país.

Chapman añadió que otros indicadores financieros muestran resultados positivos, entre ellos:

Disminución de la tasa de interés

Reducción de la Prima de Riesgo País en más de 54%

Reducción de cuentas por pagar del Estado

Aumento de ingresos y “Lotería Fiscal”

El funcionario también destacó que, además de la reducción del gasto público en un 6%, el país registró un aumento en los ingresos estatales de aproximadamente 6.5%.

Según Chapman, parte de este incremento responde a medidas innovadoras como la denominada “Lotería Fiscal”, iniciativa que, afirmó, ha tenido una respuesta positiva entre la población.

"Pensando en el folclore nuestro, al panameño le gusta la chinguea y ha tenido un éxito extraordinario que ha excedido nuestras expectativas", expresó.

El ministro reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en Panamá.