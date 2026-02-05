Tercer pago del PASE-U: estas las zonas que cobran el viernes 6 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) avanza con el cronograma del tercer pago del PASE-U 2025, correspondiente al ciclo escolar actual. Para este viernes 6 de febrero de 2026, la institución ha coordinado el despliegue de su personal en puntos estratégicos de las provincias de Colón, Veraguas y la Comarca Guna Yala, asegurando que el beneficio llegue a las zonas urbanas y de difícil acceso.