Pannam Nacionales -  5 de febrero de 2026 - 11:12

Tercer pago del PASE-U: estas las zonas que cobran el viernes 6 de febrero

El IFARHU continúa el desembolso del PASE-U. Conoce los distritos en Colón, Veraguas y Guna Yala que reciben el beneficio el viernes.

IFARHU
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) avanza con el cronograma del tercer pago del PASE-U 2025, correspondiente al ciclo escolar actual. Para este viernes 6 de febrero de 2026, la institución ha coordinado el despliegue de su personal en puntos estratégicos de las provincias de Colón, Veraguas y la Comarca Guna Yala, asegurando que el beneficio llegue a las zonas urbanas y de difícil acceso.

PASE-U (1)
Calendario de pagos del PASE-U por provincia y distrito

La jornada de atención está programada en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Es fundamental que los acudientes porten la documentación necesaria y verifiquen los centros de pago establecidos para cada corregimiento. A continuación, el detalle de las zonas habilitadas para este viernes:

  • Provincia de Colón: Distritos de Colón, Chagres, Donoso, Portobelo y Santa Isabel.
  • Provincia de Veraguas: Distritos de Montijo, Atalaya, Santiago, Mariato, La Mesa y Las Palmas.
  • Áreas de Difícil Acceso (Veraguas): Distrito de Soná, específicamente en los corregimientos de Pixvae y Bahía Honda
