Instituto Oncológico Nacional suma nuevo acelerador para radioterapia.

El Instituto Oncológico Nacional (ION) inauguró un nuevo acelerador lineal Elekta Infinity, de última generación, que permitirá a los pacientes que reciben radioterapia reducir los tiempos de espera y acceder a tratamientos más precisos y eficaces.

El presidente del Patronato del ION y asesor del Despacho Superior del Ministerio de Salud (Minsa), Alex González, informó que este nuevo acelerador lineal reemplaza a un equipo con varios años de uso, manteniendo la capacidad instalada de la institución, que actualmente cuenta con seis aceleradores lineales: tres ubicados en la Ciudad de la Salud y tres en la sede de Ancón.

“Con el apoyo del patronato, la dirección del ION y un presupuesto debidamente establecido, se adquirió este nuevo acelerador lineal, que se une a la buena noticia de la construcción del nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional en la Ciudad de la Salud”, destacó González.

Por su parte, el director general del ION, Julio Santamaría, señaló que la incorporación de este equipo permitirá incrementar la atención de radioterapia hasta 300 pacientes por día, reduciendo el tiempo de espera de tres meses a aproximadamente un mes.

Asimismo, el jefe del Servicio de Radio-Oncología del ION, Gaspar Pérez Jiménez, explicó que los pacientes están siendo distribuidos entre la Ciudad de la Salud y la sede de Ancón, de acuerdo con las estadísticas nacionales de los tumores más frecuentes y las necesidades específicas de cada caso.

“En la Ciudad de la Salud se atienden aproximadamente 150 pacientes por día, principalmente con diagnósticos de cáncer de mama y próstata; mientras que en la sede de Ancón se tratan entre 170 y 180 pacientes diarios, correspondientes a otros diagnósticos como cáncer de cabeza y cuello, cervicouterino, tumores digestivos y del sistema nervioso central”, precisó.