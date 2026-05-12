Operación Dársena Cero: 11 aprehendidos por tráfico de drogas

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía de Drogas, en conjunto con la Policía Nacional, aprehendió a 11 personas durante el desarrollo de la Operación Dársena Cero .

Las autoridades investigan a los detenidos por su presunta vinculación con una red dedicada al tráfico internacional de drogas mediante la contaminación de contenedores.

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Entre los aprehendidos hay trabajadores portuarios y funcionarios

Según la información oficial, entre las personas aprehendidas figuran:

Trabajadores portuarios

Funcionarios

Transportistas

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Las investigaciones apuntan a que los sospechosos habrían participado en la alteración o contaminación de contenedores utilizados para el traslado internacional de sustancias ilícitas.

Fiscalía de Drogas mantiene investigaciones

La Fiscalía de Drogas continúa desarrollando diligencias para determinar el alcance de la supuesta red y establecer posibles conexiones con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico internacional.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre los puertos involucrados ni sobre la cantidad de droga relacionada con la investigación.

Panamá mantiene operativos contra el narcotráfico

Panamá continúa reforzando operativos de seguridad en puertos y zonas logísticas debido a su posición estratégica utilizada por redes criminales para el envío de droga hacia otros países.

Las autoridades han incrementado las inspecciones y controles en contenedores para detectar posibles métodos de contaminación utilizados por organizaciones dedicadas al tráfico ilícito.