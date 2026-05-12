Panamá Nacionales -  12 de mayo de 2026 - 07:31

Más de 1,900 camisetas falsificadas de la Selección de Panamá son incautadas

La Autoridad Nacional de Aduanas decomisó más de 1,900 camisetas falsificadas de la Selección de Panamá valoradas en más de 200 mil dólares.

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Más de 1,900 camisetas falsificadas de la Selección de Panamá

@aduanaspanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad Nacional de Aduanas decomisó más de 1,900 camisetas falsificadas de la Selección de Panamá, mercancía cuyo valor comercial supera los 200 mil dólares. Según las autoridades, la mayoría de los productos incautados provenían de Colombia y Perú.

Camisetas y mercancías fueron remitidas al Ministerio Público

El director de Propiedad Intelectual de Aduanas, Juan Carlos López, informó que toda la mercancía decomisada fue remitida al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades mantienen operativos permanentes para detectar productos falsificados que ingresan al país y que afectan marcas registradas y derechos de propiedad intelectual.

Aduanas reporta decomisos diarios de productos falsificados

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El funcionario indicó además que diariamente se realizan decomisos de mercancías falsificadas de distintas marcas en Panamá.

Entre los productos detectados frecuentemente figuran:

  • Ropa deportiva
  • Calzado
  • Accesorios
  • Artículos de marcas reconocidas

La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró que continuará reforzando las inspecciones para combatir el comercio ilegal y proteger los derechos de propiedad intelectual.

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