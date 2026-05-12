MEDUCA iniciará distribución de leche en más de 875 escuelas

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció que a partir de este martes 12 de mayo iniciará la distribución de leche semidescremada fortificada en más de 875 centros educativos del país.
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Programa busca fortalecer nutrición escolar
La directora nacional de Nutrición y Salud Escolar del MEDUCA, Gilda Montenegro, explicó que el programa tiene como objetivo fortalecer la alimentación y nutrición de los estudiantes dentro del sistema educativo público.
La leche semidescremada fortificada será distribuida en distintos planteles como complemento nutricional para niños y jóvenes.
Más de 250 mil estudiantes serán beneficiados
Según la entidad, la distribución alcanzará a estudiantes de más de 875 escuelas ubicadas en 13 regiones educativas del país.
El MEDUCA destacó que el programa de merienda escolar saludable busca contribuir al bienestar y rendimiento académico de los alumnos mediante una alimentación balanceada.
MEDUCA mantiene programas de apoyo estudiantil
La institución continúa desarrollando iniciativas enfocadas en nutrición, salud escolar y apoyo integral a estudiantes del sistema público educativo.
Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte de las estrategias para fortalecer la calidad educativa y el bienestar de la población estudiantil.