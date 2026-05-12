MEDUCA iniciará distribución de leche en más de 875 escuelas

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció que a partir de este martes 12 de mayo iniciará la distribución de leche semidescremada fortificada en más de 875 centros educativos del país.

La medida forma parte del programa de merienda escolar saludable y beneficiará a más de 250 mil estudiantes en 13 regiones educativas.

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Programa busca fortalecer nutrición escolar

La directora nacional de Nutrición y Salud Escolar del MEDUCA, Gilda Montenegro, explicó que el programa tiene como objetivo fortalecer la alimentación y nutrición de los estudiantes dentro del sistema educativo público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054207351612145962?s=20&partner=&hide_thread=false A partir de este martes el @MeducaPma dará inicio a la distribución de leche semidescremada fortificada en más de 875 centros educativos en 13 regiones educativas, con lo cual se beneficiará a más de 250,000 niño, como parte del programa de merienda escolar saludable, detalló… pic.twitter.com/As2oHl1fBX — Telemetro Reporta (@TReporta) May 12, 2026

La leche semidescremada fortificada será distribuida en distintos planteles como complemento nutricional para niños y jóvenes.

Más de 250 mil estudiantes serán beneficiados

Según la entidad, la distribución alcanzará a estudiantes de más de 875 escuelas ubicadas en 13 regiones educativas del país.

El MEDUCA destacó que el programa de merienda escolar saludable busca contribuir al bienestar y rendimiento académico de los alumnos mediante una alimentación balanceada.

MEDUCA mantiene programas de apoyo estudiantil

La institución continúa desarrollando iniciativas enfocadas en nutrición, salud escolar y apoyo integral a estudiantes del sistema público educativo.

Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte de las estrategias para fortalecer la calidad educativa y el bienestar de la población estudiantil.