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Herramienta del Meduca permite conocer información de los planteles en tiempo real

A través de la nueva herramienta del Sistema de Información Geográfica (Meduca SIG) los estudiantes, docentes, padres de familia y ciudadanos pueden tener información en tiempo real sobre los procesos administrativos, datos académicos, el uso de recursos y ejecución de obras en los 3,112 centros educativos a nivel nacional. El director de Planificación del Ministerio de Educación, Dillian Staine, brindó detalles sobre está plataforma.